Rigore di Dybala. La Roma vince a Venezia 1-0

La Roma si prende i 3 punti sul campo del Venezia, nel lunch match della domenica. I giallorossi si impongono grazie a un calcio di rigore di Dybala. Ottavo risultato utile di fila per Ranieri. Partita in controllo dei giallorossi, che però non hanno la bravura di chiuderla e rischiando nel finale il ritorno dei lagunari. La decide Dybala al 57′, sesto gol in campionato per la Joya.

La Roma sale a 34 punti, a -3 dal Bologna. Il Venezia sempre più penultimo a 16 punti e con la salvezza ormai lontana.

Foto: sito Roma