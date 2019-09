Rigoni: “Se sono alla Samp il merito è di Ferrero. Ho scelto la maglia numero 10 perché…”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il neo acquisto della Samp Emiliano Rigoni, ha parlato della sua nuova avventura. Queste le sue parole: “Ho scelto la 10: sarò protagonista come Mancini”, esordisce l’ex Zenit. Che poi manda una carezza al presidente Massimo Ferrero: “Se alla fine sono qui lo devo a lui: ha insistito per avermi a Genova. L’Atalanta? Mi è mancata un po’ di continuità”.

Foto: Twitter Zenit