Rigoni-Samp, tutto in 24 ore! Svolta in arrivo (confermata)

Emiliano Rigoni alla Samp. Sembrava tutto perso, trattativa tramontata, non se ne parlava più da settimane e settimane, evidenziavano come non ci sarebbero stati più i presupposti. Ieri pomeriggio, invece, vi abbiamo anticipato a sorpresa una svolta imminente con l’apertura dello Zenit alle condizioni della Samp. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, valutazione complessiva da circa 10 milioni, finalmente Di Francesco avrà uno dei rinforzi invocati. Aspettando Simeone, dopo che Defrel avrà sciolto le riserve (con il Sassuolo in pressing).

Foto: Twitter ufficiale Zenit