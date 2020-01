Righe storte al Bentegodi: Verona-Genoa posticipata di 15 minuti

Il primo posticipo della 19a giornata di Serie A inizierà con 15 minuti di ritardo. Hellas Verona-Genoa, inizialmente in programma alle 18:00, prenderà il via alle 18:15 e la motivazione è alquanto originale. L’arbitro, nella consueta ricognizione pre-match, ha ravvisato delle imprecisioni sulle linee del campo, ritenute non perfettamente dritte. La partita è stata così posticipata di 15 minuti per permettere di ripristinare al Bentegodi una situazione in regola.