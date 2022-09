Rifinitura Roma: squadra divisa in due gruppi. Assente Zalewski, c’è Karsdorp

Alla vigilia della sfida di domani contro l’Helsinki, in programma all’Olimpico alle 21, la Roma si è ritrovata questo pomeriggio a Trigoria per la rifinitura. I giallorossi sono scesi in campo dopo aver già effettuato la riunione tecnica e il lavoro in palestra. Tra gli assenti, oltre agli infortunati Kumbulla, El Shaarawy, Darboe e Wjanldum, anche Zalewski. Presente, invece, Karsdorp. I calciatori che sono scesi in campo contro l’Empoli per un cospicuo minutaggio hanno iniziato con il risveglio muscolare. L’altro gruppo, invece, ha svolto da subito un lavoro atletico.

Foto: Twitter Roma