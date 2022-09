Rifinitura Milan: Pioli recupera Krunic. Maldini e Massara seguono da bordo campo

Questa mattina è andata in scena a Milanello la rifinitura del Milan in vista della gara di domani contro la Dinamo Zagabria. In gruppo tutti i calciatori disponibili, compreso il recuperato Rade Krunic e anche i rossoneri che non sono stati inseriti nella lista UEFA. Assenti, invece, gli infortunati Ibrahimovic, Rebic, Origi, Lazetic e Florenzi. Maldini e Massara hanno seguito l’intero allenamento da bordo campo.

Foto: Twitter Milan