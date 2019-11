Rieti-Reggina non si gioca: irregolare il tesseramento dell’allenatore Pezzotti

Continua la farsa in casa Rieti. La gara contro la Reggina, prevista oggi alla ore 15 e valida per la 15esima giornata del girone C di Serie C, non si giocherà. Il motivo? Un’irregolarità nella distinta della formazione reatina ha bloccato lo svolgimento della partita. Il mister Caneo ha scioperato in segno di solidarietà con i giocatori, e l’allenatore designato per la squadra di casa, Luciano Pezzotti, non ha i requisiti per sedersi su una panchina di C. Pezzotti aveva guidato il Rieti in tre precedenti occasioni grazie a una deroga di un mese che ora, però, è scaduta e dunque non più valida. Di conseguenza, dopo aver atteso i 45 minuti previsti da regolamento, l’arbitro ha decretato la fine delle ostilità. Per il Rieti – salvo sorprese – pronto lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica.