Riera (all. Bordeaux): “Elis? Siamo prudenti, ma ho parlato coi genitori e sono ottimisti”

Ieri Alberth Elis si è risvegliato dal coma. A distanza dal brutto infortunio subito dal calciatore honduregno nel corso della sfida contro il Guingamp valida per la Ligue 2. Elis, infatti, era stato costretto a uscire dal campo dopo un violento scontro aereo con il difensore avversario Donatien Gomis, un infortunio che aveva portato al ricovero e all’operazione a causa del trauma cranico subito dal classe ‘96. Albert Riera, allenatore del Bordeaux, oggi ha dato un piccolo aggiornamento sulle condizioni del suo calciatore: “Ho la fortuna di essere in contatto con i suoi genitori perché parlano spagnolo e questo mese sono qui per stare con lui. Ho parlato con loro due giorni fa, mi hanno dato molta speranza perché c’è stato questo inizio di risveglio. Però dobbiamo stare attenti ed essere prudenti perché è stato uno scontro molto duro e dalle conseguenze gravi, ma abbiamo speranza e buone sensazioni”.

Foto: Instagram Bordeaux