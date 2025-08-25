Ufficiale: Riedel è un nuovo giocatore dell’Espanyol

25/08/2025 | 18:50:10

“L’RCD Espanyol e l’SV Darmstadt 98 hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Clemens Riedel (Wölfersheim, 19/07/2003), che ha firmato fino al 30 giugno della stagione 2028-2029. Clemens Riedel, già nazionale tedesco nelle selezioni giovanili, ha superato le visite mediche di rito questo lunedì presso la Clínica Corachan. Il nuovo calciatore biancoblù, capitano della sua squadra nella scorsa stagione, ricopre principalmente il ruolo di difensore centrale, ma può anche essere impiegato come centrocampista. Ha disputato 33 partite con l’SV Darmstadt 98 nella scorsa annata, nella quale ha anche messo a segno un gol”.

Foto: sito Espanyol