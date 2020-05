Riecco Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, dopo aver trascorso un lungo periodo di isolamento (dal 10 marzo), nel pomeriggio è partito dalla sua Madeira e ora è atterrato a Torino, a Caselle, in compagnia della compagna Georgina e dei suoi figli. CR7, in attesa delle nuove disposizione del Governo in merito agli allenamenti delle squadre di Serie A, riabbraccia la Juventus.

Foto: Juventus Twitter