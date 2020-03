Ridotta la squalifica per doping di Luca Mazzoni

La Seconda Sezione del TNA ha parzialmente accolto il ricorso di Luca Mazzoni, ex portiere del Livorno, avverso la squalifica per 4 anni inflittagli per essere risultato positivo ai controlli antidoping. La squalifica è stata ridotta ad anni 2 con scadenza al 22 aprile 2021.

“parzialmente il ricorso ex art. 33.2 CSA proposto dall’atleta Luca Mazzoni (tesserato FIGC) avverso la decisione pronunciata dalla Prima Sezione del TNA il 23 luglio 2019 e depositata con le motivazioni il 1° ottobre 2019 e, per l’effetto infligge all’atleta la sanzione della squalifica di 2 anni, con decorrenza dal 23 luglio 2019 e scadenza il 22 aprile 2021, così dedotto il presofferto; condanna altresì l’atleta Mazzoni al pagamento delle spese del presente procedimento, quantificate in 2.000,00 euro”.