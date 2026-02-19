Ricorso respinto per Zappi: “Strana vicenda processuale, faremo appello al Collegio di Garanzia”

19/02/2026 | 18:57:28

“Ho appena appreso la notizia tramite i miei legali. Leggeremo e valuteremo le motivazioni della sentenza che ovviamente rispetto e continuo ad avere fiducia nella giustizia, nell’ordinamento sportivo e nei suoi tre gradi di giudizio a tutela della presunzione di innocenza e dei principi di civiltà giuridica. Questo a maggior ragione per chi ha sempre agito nell’esclusivo interesse dell’Associazione”.

Lo dichiara all’ANSA il presidente dell’Associazione arbitri, Antonio Zappi, dopo che la Corte federale d’appello ha respinto il suo ricorso confermando i 13 mesi di squalifica inflitta in primo grado “Questa strana vicenda processuale – aggiunge Zappi – nella quale purtroppo non è stata fatta ancora piena luce anche dopo l’udienza di oggi, mina l’autonomia dell’Aia, e non solo la mia posizione e dignità, un’intera storia associativa che non potrà non essere difesa e tutelata anche davanti al Collegio di Garanzia del Coni”.

Foto: sito Aia