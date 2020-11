Ricorso Napoli, le motivazioni del giudice Sandulli: “Volontà preordinata, nessuna causa di forza maggiore”

Nulla di fatto. Questo pomeriggio è stato confermato il 3-0 a tavolino per la Juventus dopo il caos della partita mai giocata contro il Napoli. Il Giudice, Piero Sandulli, ha respinto il ricorso del club azzurro aggiungendo queste motivazioni:

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE I SEZIONE composta dai Signori:

Piero Sandulli Presidente

Lorenzo Attolico Vice Presidente

Maurizio Borgo Componente relatore

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente DECISIONE sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A., avverso le sanzioni:

– perdita della gara per 0-3;

– penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021, seguito gara Juventus/Napoli del 4.10.2020, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 65 del 14.10.2020;

“Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”.

Questo principio non risulta essere stato rispettato dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita – si legge –Questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente.”

Foto: logo Napoli