Ricorso dell’Imolese respinto, sarà Serie D. Il comunicato

La FIGC ha confermato la retrocessione in Serie D dell’Imolese. Con una nota ufficiale si chiude anche il caso dell’Imolese che aveva chiesto la diminuzione dei sei punti di penalizzazione che sono diventati sette dopo l’ultima rettifica della Corte Federale d’Appello. Il comunicato ufficiale: “La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il reclamo della Procura Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte all’Imolese Calcio 1919 (Girone B di Serie C) dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 6 aprile. Da 2 diventano 3 i punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022 e alla mensilità di dicembre 2022. La Corte ha invece respinto il reclamo dell’Imolese Calcio 1919, confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 6.000 euro inflitti dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 28 aprile per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Confermata anche l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del club Stefano Frassetto”.

Foto: Imolese logo Twitter