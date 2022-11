Rico Lewis, il giovane terzino che ha incantato Guardiola

Nella vittoria contro il Siviglia per 3-1 in Champions League, Pep Guardiola ha buttato nella mischia diversi ragazzi delle giovanili per far rifiatare i titolari. Nella notte magica dei giovani, quello che ha brillato più di tutti è sicuramente Rico Lewis, terzino, nato a Manchester il 21 novembre 2004 e cresciuto nelle giovanili dei cityzens, che ha siglato la prima rete del successo per 3-1 del Manchester City.

Il terzino inglese a 17 anni e 346 giorni è diventato il più giovane calciatore a segnare all’esordio in Champions League, superando Karim Benzema che aveva segnato a 17 anni e 352 giorni siglando un record storico nella storia della competizione.

Il giovane diciasettenne inglese è entrato nelle giovanili del City a 8 anni e facendo tutta la trafila giovanile e diventando capitano della squadra under 18. Nel settembre 2021 segna la sua prima rete nella nazionale inglese in un pareggio contro il Galles e l’anno successivo esordisce con l’Inghilterra under 19 per le qualificazioni a EURO U19 2023. Viene convocato da Pep Guardiola, che nota subito storicamente i calciatori di talento, in prima squadra per la prima partita di campionato 2022-2023 del Manchester City ma facendo il suo debutto in Premier League il 13 agosto contro il Bournemouth subentrando all’81° minuto a Kyle Walker.

Rico Lewis è un terzino molto veloce e intelligente tatticamente, rappresenta il classico calciatore ideale per l’idea di calcio di Pep Guardiola. Dotato di una tecnica eccellente che lo rende un difensore che fa assist e crea superiorità numerica ogni volta che sale per attaccare. Nasce come terzino destro ma riesce ad adattarsi in modo eccellente anche nella corsia di sinistra o giocare come mediano davanti alla difesa. Il suo gol ha sottolineato la sua capacità di sovrapporsi con i tempi giusti e di fare movimenti che mandano in difficoltà le squadre avversarie.

Parole di stima dal suo allenatore nella conferenza post-partita contro il Siviglia, queste le parole di Guardiola sulla prestazione di Lewis: “Fin dal primo momento, ho capito che Rico aveva qualcosa di speciale. E’ troppo intelligente, capisce sempre tutto la volo.”

Questa pianificazione strategica, che fa occhio al futuro puntando sui giovani da parte della società e del direttore sportivo Begiristain, sta dando i suoi frutti donando al calcio nuovi talenti che saranno un punto di riferimento del Manchester City del futuro.

