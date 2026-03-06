Ricken (ds Borussia Dortmund): “Il rinnovo di Schlotterbeck? La nostra offerta è un attestato di stima nei confronti di Nico”

06/03/2026 | 18:00:09

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha concesso un’intervista a Funke. Queste le sue parole sul rinnovo di Nico Schlotterbeck:

“Al pubblico le trattative potrebbero sembrare lunghe, ma per un giocatore di questo calibro, che deve prendere una decisione così significativa, non è nulla di straordinario. Posso dirvi una cosa: la nostra offerta è un assoluto attestato di stima nei confronti delle capacità di Nico”.

Foto: Instagram Schlotterbeck