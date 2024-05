Ricken (CEO Dortmund): “Sarebbe fantastico se Reus segnasse il gol decisivo contro il Real”

Durante l’intervista concessa a Sky Sports DE, Lars Ricken, CEO del Borussia Dortmund si è soffermato anche su Marco Reus e Mats Hummels, entrambi in scadenza di contratto. L’attaccante saluterà la squadra a fine stagione, il difensore non ha ancora deciso: “Penso che non ci sia spazio per sentimentalismi o nostalgia in quel giorno, ma per noi Marco Reus è semplicemente importante. Sono stati giorni emozionanti. Marco ha potuto salutare in una certa misura i tifosi e noi come club eravamo anche potuto salutarlo. Alla fine sarebbe ovviamente davvero bello se Marco riuscisse a segnare il gol decisivo della finale di Champions”,

Su Hummels: “Le discussioni con i giocatori si terranno solo dopo Wembley. Questo era anche il desiderio di Mats e poi prenderemo una decisione congiunta. Penso che nel frattempo sia cresciuta tanta fiducia, anche nel caso di Mats Hummels. Non so se il risultato finale possa essere un motivo per la sua decisione, non so come valutarlo”.

Foto: Instagram Reus