Ricken (ad Dortmund): “Costretti a intervenire sul mercato. Anselmino? Ha un grande potenziale”

27/08/2025 | 11:45:27

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha commentato, in occasione della firma di Aaron Anselmino, l’acquisto del giovane calciatore argentino, dettato da un’emergenza totale nel reparto difensivo. Le sue parole: “Con gli infortuni di Emre Can, Nico Schlotterbeck e Niklas Sule siamo stati costretti a intervenire nel reparto dei centrali difensivi. Aaron Anselmino ha già maturato esperienza in prima divisione nel suo Paese e possiede un grande potenziale. Il Chelsea lo ha blindato la scorsa estate con un contratto estremamente lungo, e non a caso”.

Foto: sito Borussia Dortmund