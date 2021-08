Richarlison sulla vittoria ai rigori contro il Messico: “Partita sofferta, sapevamo di poter affrontare una situazione del genere”

Il Brasile affronterà la Spagna in finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo il successo ai rigori contro il Messico il numero 10 verdeoro Richarlison ha parlato così: “E’ stata una partita un po’ sofferta, ai rigori. Ma da quando siamo arrivati ​​qui, il primo giorno in Giappone, il mister ci ha fatto allenare sui rigori, sapendo che avremmo affrontato questo tipo di situazione, e oggi si vedeva la fiducia nei nostri compagni per calciare”.