Richarlison: “Il Real Madrid è la squadra più forte del mondo. Messi è di un altro pianeta, mi piacerebbe giocare con lui”

Richarlison in un’intervista a ESPN: “La migliore squadra del mondo è il Real Madrid. Ha Vinicius, che sta attraversando un ottimo momento, e un grande allenatore come Ancelotti. È una fortuna per il Real. Messi? È il miglior giocatore del mondo, è di un altro pianeta. Mi piacerebbe giocare al suo fianco. Quando abbiamo perso la finale di Copa America ho pianto molto, è stata una grande delusione ma ho pensato anche che Messi meritasse un titolo con la sua Nazionale”.

FOTO: Twitter Everton