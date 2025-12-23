Richardson: “Pioli mi ha detto che contava su di me ma ho giocato pochissimo. Preferirei andarmene quest’inverno, il Nizza è chiaramente la mia priorità”

23/12/2025 | 17:15:06

Il centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson, ha parlato in un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di vista calcistico, ho fatto bene negli ultimi mesi. Devo ammettere che non capivo bene la mia situazione. Pioli mi ha detto che contava su di me; la società non voleva lasciarmi andare, se non forse più tardi a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferirei andarmene quest’inverno. Il Nizza? È la mia squadra del cuore. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente il Nizza è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano momenti difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità”.

Foto: Instagram Fiorentina