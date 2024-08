Richardson in arrivo per le visite. Sergio Roberto-Fiorentina, nessuna chance

Richardson è il colpo della Fiorentina a centrocampo, in attesa di altre operazioni in quel reparto. Affare con il Reims da 9,5 milioni più 500 mila euro di bonus e 10 per cento da futura rivendita. Nelle prossime ore lo specialista marocchino sarà a Firenze per le visite con il suo nuovo club. Non ci sono margini, invece, per Sergi Roberto – svincolatosi dal Barcellona – accostato nella ultime ore alla Fiorentina, è un profilo che non interessa.

Foto: InstagramcBarca