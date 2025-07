Richard Ríos si presenta al Benfica: “Giocare in Europa è un sogno che si realizza”

23/07/2025 | 09:37:31

Richard Ríos ha vissuto un momento speciale con il suo approdo al Benfica, e lo ha raccontato con emozione nelle sue prime dichiarazioni ufficiali da nuovo giocatore delle Águias. Il centrocampista colombiano ha definito il trasferimento come un passo fondamentale nella sua carriera e nella vita della sua famiglia: “È una gioia immensa, un passo gigante per me e per la mia famiglia. Giocare in Europa è sempre stato un sogno, e farlo in un club così importante è un onore enorme”. Parlando delle sue caratteristiche tecniche, Ríos ha sottolineato quanto il suo passato nel futsal abbia contribuito a plasmare il suo stile di gioco. “Assolutamente. Tutti sanno che vengo dal futsal, e piuttosto che penalizzarmi, mi ha dato tantissimo. Molte delle mie qualità derivano da lì e continueranno a essere parte del mio modo di giocare”. Uno degli aspetti che potrebbero agevolare il suo ambientamento in Portogallo è la conoscenza del portoghese, lingua che ha dichiarato di parlare e considerare fondamentale per l’inserimento: “Sarà un aiuto enorme. La comunicazione con i compagni e lo staff è cruciale e parlare la lingua renderà tutto più facile”. Guardando alla stagione che lo attende con il Benfica, Ríos ha dimostrato ambizione e voglia di incidere: “L’obiettivo è lottare per i titoli. Dobbiamo puntare a ogni trofeo, e anche questa stagione non farà eccezione. Voglio avere un impatto importante e dare il massimo per la squadra e per il club”. Infine, non è mancato un messaggio di gratitudine per i tifosi del Benfica, che lo hanno accolto calorosamente sin dai primi giorni: “Prima di tutto, voglio ringraziarli. I messaggi che ho ricevuto mi hanno toccato davvero. Mi hanno fatto sentire il calore e il sostegno dei tifosi. Spero di poter ripagare tutto questo in campo, sia durante le partite che negli allenamenti. Il mio messaggio è semplice: continuate a sostenerci, noi vi rappresenteremo al meglio sul campo”.

Foto: sito benfica