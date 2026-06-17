Rice: “Tuchel? Sa come farti sentire un gigante. La sua capacità di gestire i giocatori è incredibile”

17/06/2026 | 11:41:46

Il centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale inglese Declan Rice, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il ruolo di vice capitano della Nazionale? È speciale, ma quando è l’Inghilterra diventa tutto enorme: se ne è parlato tantissimo da noi, invece alle altre nazioni non importa chi è vice capitano. Io prendo tutto con le pinze: è un bel risultato, sono felice, ma abbiamo tanti leader in gruppo che ai miei occhi sono anche loro vice capitani. Io sono quello ufficiale e sono contento di esserlo, ma abbiamo bisogno di tutti, come gruppo. Come mi sento dopo 55 partite con l’Arsenal in questa stagione? È banale dirlo, ma è il nostro lavoro e siamo costruiti per questo, ci alleniamo per questo. I nostri corpi sono fatti per giocare e lo facciamo da tanto tempo. La stagione l’ho cominciata a luglio con un’amichevole a Singapore, se le cose vanno bene un anno dopo starò ancora giocando. Fisicamente mi sento bene, mentalmente non saprei. La stagione con l’Arsenal mi ha fatto passare così tante emozioni che penso sia stata più complicata mentalmente che fisicamente. Dal punto di vista fisico la puoi gestire, sai quello di cui sei capace. La tua mente, però, può andare in tante direzioni diverse. E quando vuoi vincere e sei in un club che si aspetta di vincere c’è sempre tanta pressione. È stata dura mentalmente, ma penso di stare bene. Tuchel? È fantastico e sa come farti sentire un gigante. Ricordo questo incontro che abbiamo avuto: ne sono uscito sentendomi alto tre metri. La sua capacità di gestire i giocatori è incredibile: una volta lo trovi a giocare a ping pong con uno di noi, un’altra volta è il biliardo. Sta sempre con qualcuno, ti fa sentire che con lui puoi parlare, puoi essere te stesso senza problemi. Da giocatore, sentire quel tipo di supporto dal tuo allenatore è super”.

Foto: Instagram Rice