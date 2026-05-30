Rice: “Eze e Gabriel sono distrutti, è devastante perdere ai rigori. Ma torneremo”

30/05/2026 | 23:24:53

Declan Rice ha parlato così a TN Sports dopo la sconfitta ai rigori contro il PSG: “È devastante perdere una finale di Champions League ai calci di rigore. Siamo arrivati ai rigori, che sono una lotteria. Questo è il calcio: dal dischetto si può vincere o perdere. Eze e Gabriel? Sono distrutti. Sbagliare un rigore in una finale di Champions League è una sensazione terribile. Ma noi vogliamo loro bene. Torneremo, è una promessa”.

Foto: Instagram Rice