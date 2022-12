Rice: “A fine carriera guardi i trofei che hai vinto. Un calciatore vuole sempre fare meglio”

Declan Rice, perno della mediana dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi e della carriera di un calciatore di calcio: “Vedo i miei amici giocare in Champions League e vincere i trofei più importanti nel panorama calcistico mondiale. Gli atleti vivono solo una carriera e hanno una sola chance per fare bene. Alla fine della carriera ogni calciatore si guarda indietro contando ciò che ha vinto, è ovvio che si cerchi sempre il miglioramento e la vittoria di più trofei possibili”.

Foto.: Instagram Personale