Riccio (vice Gattuso): “Cercheremo di sbloccare subito la gara. In caso contrario niente frenesia”

26/03/2026 | 19:38:51

Il vice allenatore della Nazionale italiana, Luigi Riccio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara contro l’Irlanda del Nord.

Queste le sue parole: “E’ l’Italia tipo? Per il momento sì, quella che ritenevamo la migliore per cominciare e siamo fiduciosi per i ragazzi che possono subentrare e cambiare la gara”.

I punti deboli dell’Irlanda del Nord? “Hanno anche dei punti di forza, creando difficoltà a quasi tutte le squadre. Bisogna essere bravi nell’ultimo terzo di campo e costringerli a fare scelte problematiche. Bravi anche nelle preventive per stoppare le loro transizioni e bravi sulle palle alte. Siamo pronti e positivi”.

Sarebbe importante sbloccare subito? “Sarebbe la cosa migliore, ma dobbiamo anche essere pronti se non riuscissimo a farlo e senza isterismi”.

Foto: Instagram Gattuso