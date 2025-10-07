Riccio: “Ho sempre sognato la maglia azzurra. Mi ispiro a Ederson, Cristiano Ronaldo il mio idolo”

07/10/2025 | 13:00:14

Il giocatore dell’Atalanta e dell’Italia U-20 Lorenzo Riccio, impegnato nei Mondiali di categoria con la sua Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC: “La maglia azzurra è sempre un sogno. Fare tutta la trafila delle Nazionali giovanili mi ha fatto capire il senso di appartenenza. C’è un grande gruppo, unito, e questo conta tantissimo per arrivare in fondo. Ci crediamo. In casa nostra il calcio è sempre stato una passione, ma anche una scuola di vita. All’Atalanta e in campo mi ispiro a Ederson, è un calciatore completo. In Nazionale invece a Sandro Tonali, combinazione di qualità e carattere. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo. Il mio ricordo più intenso? L’esordio all’Europeo Under 17 contro la Spagna. Anche se abbiamo perso 2-1, è stato incredibile affrontare giocatori come Lamine Yamal e Pau Cubarsí. Ti rendi conto di quanto puoi crescere e di quanto il livello internazionale ti spinga a migliorare”.

FOTO: X Figc