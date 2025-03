Ricci su Germania-Italia: “Nonostante il primo tempo, ci abbiamo provato fino alla fine”

Niente Final Four di Nations League per l’Italia di Spalletti che a Dortmund ha pareggiato 3-3 rimontando nella ripresa il triplo svantaggio. Tra gli azzurri scesi in campo dal primo minuto, c’è anche il regista del Torino, Samuele Ricci, che sui social ha commentato così la partita all’indomani del 3-3 contro la Germania: “Nonostante il primo tempo, ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato! Forza azzurri”.

Foto: Instagram Ricci