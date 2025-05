Ricci: “Sto crescendo molto. Il merito è anche di mister Vanoli”

21/05/2025 | 15:17:01

Samuele Ricci, capitano del Torino, ha parlato a Vivo Azzurro, soffermandosi anche sulla sua crescita e sul suo rapporto con il tecnico Vanoli.

Queste le sue parole: “Sto lavorando molto sulla personalità e sulla mia presenza sul campo, oltre alle cose tecnico-tattiche, che fanno parte di ogni giocatore e che sono la fase difensiva, quella di possesso e di realizzazione, dove devo migliorare molto. È un momento molto positivo per me, sto crescendo molto e anche nel club abbiamo superato le difficoltà che avevamo avuto. Il merito è della squadra, però bisogna darlo anche a mister Vanoli che, per come ho conosciuto io tutto il mondo granata, merita tanto”.

Ha da sempre fatto parte dell’Azzurro: “Ho avuto la fortuna di partecipare a quasi tutte le nazionali giovanili, a partire dall’Under 17, e ho vissuto anche la batosta della finale dell’Europeo persa ai rigori, ma anche quella mi è servita. Fu una partita che avevamo portato dalla nostra parte, l’hanno recuperata e poi ci fu il terno al lotto dei rigori. Fu una bellissima esperienza, passammo circa un mese in Inghilterra… Si era creato un ottimo gruppo e questa è la cosa fondamentale. Con tanti, come Rovella e Fagioli, sono sempre qua, si è creata un’ottima alchimia”.