Ricci: “Siamo dispiaciuti, il clima non è dei migliori nello spogliatoio. Ci è mancato ordine”

25/10/2025 | 00:06:45

Ricci ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Pisa: “Cosa è successo all’intervallo? Non è successo niente. È un aspetto da migliorare, fa parte della mentalità. Nel primo tempo potevamo fare molto meglio, c’è mancata concretezza. C’è poco da dire, siamo dispiaciuti. Però non abbiamo tempo di pensarci, perché martedì già si gioca. Quando una squadra ti viene a prendere a uomo, non devi dare riferimenti. Modric viene marcato a uomo spesso, quindi preferisce spostarsi e io devo coprire la sua posizione. Sono aspetti su cui lavoriamo in allenamento. Poi oggi ci è mancato un po’ di ordine nel secondo tempo, e questo ha portato al gol dello svantaggio. Il clima non è dei migliori, siamo dispiaciuti perché avevamo una grande occasione. È una partita che fa riflettere: non eravamo perfetti prima, quindi bisogna migliorare”.

Foto: insta ricci