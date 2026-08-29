Ricci si presenta al Como: “Sono un giocatore intelligente tatticamente. Ho voglia di mettermi in mostra”

29/08/2026 | 18:25:16

Samuele Ricci si presenta al Como. Le sue parole al sito del club lombardo: “Mi hanno parlato benissimo del gruppo di lavoro e dello staff, ho colto al volo quest’occasione per mettermi in mostra. Mi reputo un calciatore tatticamente intelligente, ci ho lavorato molto e penso di essere migliorato molto negli anni. Vi faccio un grande saluto e non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.

Foto: sito Como