Ricci: “Serata speciale, felice di essere tornato a Torino. Grande vittoria, siamo una grande squadra”

09/12/2025 | 00:07:05

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ex capitano del Torino, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel suo ex stadio.

Queste le sue parole: “Per me è stata una serata molto emozionante, in uno stadio che mi ha supportato per 4 anni. É stata una serata felice perché abbiamo vinto, siamo partiti un po’ timidi subendo due gol però c’è stata la reazione e per diventare squadra bisogna passare anche da questo tipo di partite”.

Cosa ti chiede Allegri? “Il mister mi vede più mezzala, è un ruolo interpretato in passato. Ultimamente avevo fatto più il regista, penso di poter fare entrambi. Oggi c’era bisogno di attaccare di più la profondità, bisogna saper fare un po’ tutto ormai”.

Quanto ti ha dato aver lavorato con allenatori diversi? “Ogni allenatore ti dà qualcosa, con qualcuno impari più la fase difensiva mentre altri lavorano maggiormente su quella offensiva. Se sono qua è anche grazie a loro, adesso siamo una grande squadra e cerchiamo di interpretare le partite come tale. Venivamo da un risultato negativo a Roma, non è stata la nostra miglior prestazione e anche oggi non avevamo iniziato bene ma siamo riusciti a ottenere la vittoria su un campo dove il Milan non vinceva da tanto e ora dobbiamo dare continuità ai risultati”.

Foto: X Milan