Ricci: “Sappiamo quanto ha vinto Allegri, ci sta dando serenità. Modric spaziale”

06/12/2025 | 13:00:15

Intervistato da Tuttosport, Samuele Ricci ha parlato di Allegri e della sua avventura al Milan: “Tutti noi sappiamo cosa ha vinto in carriera. In più, fuori dal campo, Allegri ti dà tanta serenità e penso che nella gestione del gruppo sia il numero uno. In più alle sue spalle ha uno staff molto competente. San Siro non è uno stadio come gli altri, ma anche in positivo: quando vai in campo, se c’è entusiasmo, senti una forza grandissima che ti spinge. Modric? E’ spaziale. Scudetto? Vogliamo trovare continuità, il focus è su quello”

foto x milan