Ricci: “Qualche anno fa non avrei mai creduto di segnare con il Milan. Negli spogliatoi c’è un clima diverso rispetto al post Pisa”

28/10/2025 | 23:40:35

Samuele Ricci ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la partita con l’Atalanta: “Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo. Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c’è”.

foto x milan