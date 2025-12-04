Ricci: “Potevamo fare meglio, siamo dispiaciuti”

05/12/2025 | 00:05:21

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Cosa non ha funzionato? Domanda difficile, prepariamo tutta la partita. Non so se è casuale, ma forse no: durante l’intervallo ci sproniamo e spingiamo da subito. Oggi ci è mancato qualcosina, abbiamo preso gol da piazzato. Potevamo far meglio, siamo dispiaciuti”.

Il tuo ruolo in campo? “Faccio quel che mi chiede il mister: ho fatto più il regista, ma posso fare anche la mezzala. Devo migliorare”.

Foto: sito Milan