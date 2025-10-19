Ricci: “Oggi ho una grande occasione, ho lavorato tanto. Sapevo che avrei trovato meno spazio”

19/10/2025 | 20:17:59

Samuele Ricci ha parlato a Dazn prima di Milan-Fiorentina: “Per me si tratta di un’occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Magari ho trovato meno spazio come può capitare in una grande squadra, lo sapevo e per me non ci sono problemi, lavoro per migliorarmi e per quello che fa bene alla squadra. Può essere la mia occasione ma soprattutto può essere l’occasione per tutti di fare bene e prendersi il primo posto”.

Foto: insta ricci