Ricci: “Non bisogna sedersi adesso. A Bergamo per l’ultima fatica. Dobbiamo dare il massimo”

Samuele Ricci centrocampista del Torino, ha commentato ai microfoni di Torino Channel il successo contro il Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato la gara benissimo, siamo entrati in campo col giusto piglio. Avevamo la voglia di vincere davanti ai tifosi e lo abbiamo fatto”.

Come l’avete preparata? “Sapevamo che era un’occasione che non sarebbe ricapitata. L’abbiamo preparata come sempre, cercando di essere più concentrati possibili contro una squadra che se molli anche l’1% ti può fare male. Alla fine abbiamo sofferto tutti insieme e questo è sintomo di gruppo che penso ci porti lontano”.

Con l’assenza di Vlasic sei avanzato di qualche metro. Come ti stai trovando?

“Bene. Sicuramente è una posizione diversa ma cerco di farla al meglio. A volte hai spalle alla porta e devi cercare di muoverti di può. Il mister chiede questo ma non ci sono problemi. L’importante è far bene tutti insieme e pensare all’ultima partita”.

Come vi state preparando alla gara contro l’Atalanta? “Non bisogna sedersi adesso. C’è l’ultima partita e va affrontata al massimo. Andremo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato e che è più in forma. Bisogna dare tutti il massimo, godersi la vittoria ma non adagiarsi”.

Tante prime volte per quanto riguarda i gol? “Sinceramente non penso sia un caso. Vuol dire che tutti ci stiamo mettendo quel qualcosa in più. Anche chi entra dalla panchina dà il massimo, si è visto col Verona con due gol di due ragazzi della Primavera. Questo fa bene al gruppo, ma ora bisogna andare avanti”.

Foto: twitter Torino