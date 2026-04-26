Ricci: “La fase difensiva è il nostro punto di forza. Per la Champions non è ancora finita”

27/04/2026 | 00:05:55

Samuele Ricci ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo il pareggio contro la Juventus: “La fase difensiva è il nostro punto di forza, magari dovremo essere più concreti lì davanti. L’importante ad inizio stagione era mantenere una solidità difensiva, oggi è stata una partita completa sotto tutti i punti di vista. Champions? E’ stato il nostro obiettivo fin dall’inizio. Adesso siamo messi bene in classifica, ma non è ancora finita”.

foto x milan