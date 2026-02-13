Ricci: “Il gol di Modric? E’ arrivato dal nulla, non mi aspettavo l’inserimento. Dobbiamo migliorare”

13/02/2026 | 23:14:30

Samuele Ricci ha parlato a DAZN dopo Pisa-Milan: “Il gol? Modric mi ha passato la palla e sinceramente mi aspettavo tutti tranne che lui. Invece è arrivato dal nulla, da dietro. Nonostante l’età ha sempre tanta fame di vincere e di non mollare mai un centimetro. Un esempio per noi e per tutti quello che lo vedono da fuori. È una grande forza, tante volte chi viene chiamato in causa un po’ meno si chiude e non tutti reagiamo allo stesso modo, non siamo tutti uguali. Ma il mister dall’inizio ci ha detto di stare sempre tutti sul pezzo e di non mollare niente. Questa è una forza che alla lunga, possono essere gli ultimi 2 o 20 minuti, ti dà qualcosa. Bisogna sentirci tutti titolari. A volte capita che giochi dall’inizio, delle volte capita che entri 5 minuti o un quarto d’ora. Devi essere sempre pronto. Non vestiamo una maglia qualunque, bisogna sempre onorarla e dare più di quello che possiamo, più del 100%. Il mister dall’inizio ha sempre puntato sul carattere e la mentalità e sulla voglia di vincere. Oggi forse è stata una partita un po’ brutta ma portare via 3 punti da un campo così difficile è sintomo che è una squadra sta bene anche se alle volte non giochiamo benissimo ma miglioreremo sicuramente. Sicuramente fa piacere stare lassù con tutte quelle squadre di grande qualità. Pensiamo partita dopo partita, abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Anche una partita come oggi devi riuscire a chiuderla, anche se magari dopo il rigore sbagliato si era messa male e psicologicamente si ribalta”.

Foto: insta ricci