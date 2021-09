Ricci dopo il primo gol in Serie A: “Emozione indescrivibile, qualche anno fa facevo il raccattapalle”

Samuele Ricci, talento dell’Empoli autore del 4-2 contro il Bologna, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara: “Emozione indescrivibile il primo gol in serie A. Il gol è arrivato in un momento difficile, è davvero qualcosa in più, soprattutto davanti ai tifosi. Era importante dare continuità dopo il successo di Cagliari.

Qualche anno fa facevo il raccattapalle qui alla prima squadra, oggi ho segnato. La maglia indossata oggi? Penso che la terrò per me!”.