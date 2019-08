Giacomo Ricci dal Parma alla Juve Stabia. Lo scorso 13 agosto vi avevamo anticipato la trattativa in stato avanzato per il trasferimento del terzino sinistro classe 1996 al club campano neo-promosso in serie B. Poco fa gli accordi definitivi: operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Parma. Nelle prossime ore Ricci raggiungerà i nuovi compagni.