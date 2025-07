Ricci: “Con Allegri c’è intesa, ci capiamo a volo. Ritorno in Champions? Il Milan lo merita”

28/07/2025 | 12:26:16

Samuele Ricci, nuovo volto del centrocampo rossonero, ha raccontato il suo impatto al Milan e il rapporto con Massimiliano Allegri in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il classe 2001 ha sottolineato la sintonia immediata con il tecnico livornese: “Siamo toscani entrambi, ci capiamo al volo” ha detto con un sorriso. Parlando del suo ruolo, Ricci ha spiegato le richieste tattiche: “Se mettiamo i nostri esterni in condizione di incidere, tutto diventa più semplice”, ha aggiunto. Nonostante la vittoria convincente nell’ultima amichevole estiva contro il Liverpool, Ricci predica calma: “A differenza della gara con l’Arsenal, siamo migliorati tanto in contropiede. Ma la parola d’ordine resta: non esaltarsi”. Chiaro anche l’obiettivo stagionale: “Tornare in Champions. Il Milan la merita. Dobbiamo lavorare ogni giorno con costanza. Tutti sogniamo di riascoltare quell’inno a San Siro”. E su Leao, Ricci non ha dubbi: “È meglio averlo dalla propria parte. Forse neanche lui si rende conto di quanto sia forte. Se gioca per la squadra, può fare la differenza sempre”.

Foto: insta ricci