Ricci cerca spazio dopo la fatica d’inizio stagione: solo cinque presenze e due da titolare
16/10/2025 | 21:49:55
Solo due presenze da titolare per Samuele Ricci, che ha trovato davvero poco spazio in questa prima fase di stagione con la maglia del Milan. Cinque presenze in totale per l’ex centrocampista del Torino considerando anche la Coppa Italia, adesso Ricci spera di trovare maggior spazio dopo l’infortunio di Rabiot, che ha rimediato una lesione al soleo. Ricci scalpita già in vista della sfida di domenica alla Fiorentina, dove toccherà a Loftus-Cheek dal primo minuto.
Foto: insta ricci