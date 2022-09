Ricci: “Al Torino sono arrivati ottimi giocatori. Juric? L’allenatore più tosto che ho avuto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, si è espresso sul campionato di Serie A: “Tantissime squadre lottano per stare in alto. C’è stato un mercato intenso, sono arrivati ottimi giocatori anche al Toro. Con i nuovi acquisti abbiamo arricchito la rosa. La Serie A è difficile, quest’anno ancora di più. Bilancio? Positivo. Abbiamo fatto buonissime partite in casa e fuori. Abbiamo iniziato bene, da squadra, e lo abbiamo fatto vedere. Siamo preparati, sappiamo cosa dobbiamo fare anche per come ci allena il mister”.

Poi, sulle aspettative per il futuro: “Mi sono detto che rispetto al passato devo fare di più e migliorare, come realizzare qualche gol o assist. Ma verranno durante le partite, non bisogna pensarci altrimenti si ottiene l’effetto contrario. Da squadra, dobbiamo continuare così e non porci obiettivi grandi ma pensare giorno per giorno”.

Infine, sull’allenatore più tosto mai avuto non ha dubbi: “Juric”.

Foto: La Presse