Riccardo Sottil: “A Firenze devo molto. Camarda? Ha un potenziale incredibile”

10/10/2025 | 10:20:31

L’attaccante del Lecce, Riccardo Sottil, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha parlato in un’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se nella mia scelta di venire a Lecce ha pesato di più la conoscenza di Corvino o quella di Di Francesco? Entrambi. Pantaleo l’ho avuto a Firenze, quando ero nella Primavera, ed è stato molto importante per me. Di Francesco mi ha allenato a Cagliari, ha sempre creduto nelle mie potenzialità e con lui mi sono sempre trovato bene. Il resto lo ha fatto il calore di Lecce: qui c’è entusiasmo e passione. Ci sono 22mila abbonati, lo stadio è sempre pieno e anche in trasferta ci seguono in migliaia. Come mi sono lasciato con la Fiorentina? Bene, non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto: sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare in Serie A. Sono stato lì parecchi anni, conosco praticamente tutti. La decisione di andare via in prestito è stata mia: volevo un posto dove poter essere protagonista e ritrovare il Riccardo di prima. Poi, a giugno, si vedrà. Ora sono concentrato sul Lecce.

Camarda? Francesco è un ragazzo fantastico, molto più maturo dei suoi 17 anni. Ha un potenziale incredibile: lo ha già dimostrato nelle giovanili del Milan e qui a Lecce ha già segnato. Deve solo restare tranquillo, concentrarsi su se stesso e non forzare. Il suo percorso deve essere naturale”.

Foto: sito ufficiale Lecce