Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce, ma ora non tocca più a lui

Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce. Un sì convinto, come vi abbiamo anticipato tre giorni fa, con il laterale svizzero che aveva accettato il trasferimento dal Milan al club turco, un’operazione in prestito con obbligo di riscatto da circa 5 milioni di euro. Rodriguez aveva programmato il suo arrivo a Istanbul tra ieri e oggi, che però è slittato per questioni burocratiche legate alle ultime garanzie del trasferimento. Lo svizzero aspetta il via libera per volare in Turchia, ma ora non tocca più a lui…

Foto: Twitter ufficiale Milan