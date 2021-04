Ricaduta per Barnes, niente Europeo per il calciatore inglese del Leicester

Brutte notizie per il Leicester e per Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra: Harvey Barnes, 23enne centrocampista delle Foxes, salterà le ultime partite della stagione e l’Europeo. Lo confermano le parole odierne del tecnico Brendan Rodgers: “Purtroppo ha avuto una leggera ricaduta. Ha dovuto subire una seconda operazione allo stesso ginocchio per un problema minore. La sua stagione è finita, il piano è di farlo rientrare per il ritiro della prossima. È un peccato che salti l’Europeo perché è stato eccezionale. La cosa più importante è mettere a posto il ginocchio”.