Ribery: “Voglio fare grandi cose con la Fiorentina. Bayern? Mi manca l’Oktoberfest!”

Franck Ribery, sempre più uomo simbolo della nuova Fiorentina targata Montella, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Bayern Monaco. Questi i passaggi più significativi: “Firenze è più piccola di Monaco ma è anch’essa una città molto bella, sono felice di vivere qui. C’è tutto ciò di cui la mia famiglia ha bisogno, anche se mi manca l’Oktoberfest (ride, ndr)! Le persone mi hanno subito amato, e ovviamente le aspettative sono alte, per il mio nome e per i miei successi nel Bayern. Ma mi piace la pressione, e mi serve. Voglio fare grandi cose qui, per me, per il club e per i tifosi. Ho avuto un ruolo importante nel Bayern, ma ora ho una responsabilità più grande alla Fiorentina, perché abbiamo una squadra molto giovane e posso aiutare i compagni con la mia esperienza. Ho firmato un contratto di 2 anni con la Fiorentina e voglio dare tutto per i tifosi perché le persone qui amano il calcio. Tutti sono contenti che io sia venuto a Firenze e questo fa contento anche me. Voglio dare il 100% in tutto quello che faccio per il club e per i tifosi. Naturalmente tornerò a Monaco dopo la fine della mia carriera. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma Monaco e il Bayern saranno come me per tutta la vita. Non dimenticheremo mai cosa abbiamo ottenuto insieme, tornerò perché è la mia città”, ha concluso Ribery.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina