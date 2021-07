Ribery: “Vlahovic è cambiato dopo aver visto il modo in cui lavoro”

Franck Ribery, fuoriclasse francese che da pochi giorni ha chiuso la sua esperienza alla Fiorentina, ha parlato così a Toscana TV: “Vlahovic? E’ come un piccolo fratello, ci ho parlato tanto perché ha un potenziale veramente grande ma doveva cambiare tante cose. Ha guardato come lavoro ed è cambiato. Abbiamo visto gli ultimi sette mesi che ha fatto, sono contento per lui. È un giovane che ascolta e questo è importante. Io ricordo che nel 2006 quando ho perso la finale del Mondiale con l’Italia ero giovane e ascoltavo sempre. E questo è molto importante”, le parole riportate da Firenzeviola.it.